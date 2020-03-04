Мосгорсуд отменил отказ рассмотреть жалобу Сосновской на бездействие СК

Отказ Басманного суда рассматривать жалобу Дарьи Сосновской на бездействие следователей был отменен Мосгорсудом. Дело будет вновь направлено на рассмотрение в первую инстанцию, сообщает в Telegram «Зона права» со ссылкой на представляющего Сосновскую адвоката Федора Сироша.

Дарью Сосновскую на акции протеста в Москве 10 августа ударил в живот полицейский. Следственный комитет не стал проводить доследственную проверку и передал материалы в Росгвардию, а это ведомство перенаправило их в МВД. Басманный районный суд Москвы не стал принимать жалобу пострадавшей на бездействие СК, посчитав, что если следователи районного отдела передали материалы в Росгвардию, значит районному суду рассматривать этот вопрос недопустимо.