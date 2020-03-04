В Москве готовят митинг в поддержку поправок в Конституцию

На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию. Подтвердить свое участие в мероприятии от депутатов-единороссов просит руководство партийной фракции в Госдуме, пишет Znak.com со ссылкой на источники.

Депутаты должны до 6 марта сказать, будут ли они участвовать или нет, и привести на митинг своих помощников. До этого в Москве не проходили массовые акции в поддержку поправок в Конституцию.

Напомним, что законопроект по поправкам в Конституцию может быть подписан 18 марта, а общероссийское голосование по данному вопросу намечено на 22 апреля.