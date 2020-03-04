Противники Нетаньяху готовят законопроект, запрещающий ему быть премьер-министром

После парламентских выборов в Израиле партия Бенни Ганца «Кахоль-Лаван» и лейбористские Мерец-Гешер готовят законопроект, запрещающий премьер-министру Биньямину Нетаньяху занимать этот пост на следующий срок. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, при 99% подсчитанных голосов блок Биньямина Нетаньяху получает лишь 58 мест в Кнессете из 120 возможных. И несмотря на то, что у его противников из левоцентристского блока вряд ли есть возможность для формирования правительства, они могут принять этот законопроект.

Нафтали Беннетт, глава партии «Ямина» (часть правого блока Нетаньяху), выступил против этой инициативы, назвав ее «антидемократической», и заявил, что она равносильна «плеванию в лицо половине страны».

CNBC приводит слова Джонатана Шанцера из Фонда защиты демократии, который говорит, что в сложившейся ситуации еще один тур выборов «очень возможен», и следующее голосование может состояться через три или четыре месяца.

«Конечно, это плохие новости для израильтян, — говорит эксперт. — Это дорого, это раздражает, но, конечно, не выходит за рамки возможного». Однако ситуация может измениться уже в конце марта. Напомним, что 17 марта должен начаться суд над Нетаньяху по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Также против четвертых выборов решил выступить лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. «Мы сделаем все, чтобы не допустить четвертых выборов. Мы решим присоединиться сюда или туда», — сказал он. Ранее Либерман отказывался объединять свои силы с блоками Нетаньяху или Ганца.