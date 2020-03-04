Пропаганда поправок в Конституцию обойдется в 1 млрд рублей

На информирование россиян о голосовании по поправкам в Конституцию направят более 925 млн рублей. Эта сумма может вырасти, так как регионы смогут добавить на данные нужды деньги из своих бюджетов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Деньги пойдут, в том числе, на буклеты с поправками в Конституцию, которые должны появиться на более чем 100 тыс. избирательных участков. Также участники голосования смогут ознакомиться с предлагаемыми изменениями с помощью плакатов на участках. Информация о голосовании будет размещаться и на щитах, билбордах и других рекламных конструкциях. ЦИК потребуется более 147 млн руб. на печатную продукцию, в том числе на бланки протоколов для голосования.

Всего на организацию и проведение голосования из федерального бюджета выделено 14,8 млрд руб.

Голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля, а поправки, о которых необходимо проинформировать избирателей, вероятно будут утверждены 18 марта.