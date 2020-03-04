Утверждение поправок в Конституцию приурочат ко дню присоединения Крыма

Президент подпишет документ с поправками в Конституцию 18 марта, в день присоединения Крыма к России. За неделю до этого его рассмотрят Госдума, Совет Федерации и заксобрания регионов, сообщает РБК.

10 и 11 марта документ с поправками рассмотрит во втором и третьем чтении Госдума и Совет Федерации. 12 марта законопроект обсудят в региональных заксобраниях. Поправки к главам 3–8 Конституции вступят в силу лишь в том случае, если их одобрят законодатели ⅔ субъектов России. Результаты голосования в регионах установит и утвердит Совет Федерации 14 марта. Президент поставит свою подпись на документе 18 марта.

После подписания законопроект отправится в Конституционный суд, а тот должен будет выдать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции не позднее семи дней со дня запроса. Если проблем не будет обнаружено — пройдет общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля.