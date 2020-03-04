Всемирный банк направит до $12 млрд на борьбу с COVID-19

В связи с тем, что коронавирус COVID-19 распространился уже более чем в 60 странах, Всемирный банк решил предоставить в качестве срочной поддержки до $12 млрд, чтобы помочь государствам справиться с последствиями эпидемии и экономическими проблемами. Об этом говорится на сайте организации.

Благодаря субсидии развивающиеся страны смогут укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор и работать с частным сектором в целях сокращения влияния болезни на экономику.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением COVID-19, — говорит президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. — Это включает чрезвычайное финансирование, политические рекомендации и техническую помощь, опираясь на существующие инструменты и опыт группы Всемирного банка, чтобы помочь странам отреагировать на кризис».

Финансовый пакет предполагает предоставление грантов и ссуд с низкими процентными ставками для стран с низким доходом и займы для стран со средним уровнем дохода.

Отмечается, что страны сталкиваются с различными уровнями риска и уязвимости для COVID-19, и им требуется разный уровень поддержки. Всемирный банк будет отдавать приоритет беднейшим странам и странам с высоким уровнем риска. В случае необходимости такой подход будет скорректирован.