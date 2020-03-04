Из России запретили вывоз масок, респираторов и противочумных костюмов

Медицинские средства защиты, среди которых перчатки, маски, очки, бахилы, противочумные костюмы и костюмы химзащиты, а также средства противовирусной дезинфекции правительство России запретило вывозить из страны до 1 июня. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Временный запрет вводится «в интересах российских граждан» и является мерой против дефицита медтоваров во время угрозы коронавируса. Ограничение при этом не распространяется на гуманитарную помощь. Также вывозить некоторые одноразовые товары из списка могут физлица, но с условием, что их планируется применять для личного использования.