Сотрудники ФБК направили жалобы в ЕСПЧ

Жалобы на прошлогодние обыски по «делу ФБК» сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали в Европейский суд по правам человека. Пока отправлено 30 обращений, а всего их будет порядка 100. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката международной «Агоры» Ирину Хрунову.

Речь в жалобах идет о нарушении прав на уважение частной жизни, свободу слова и свободу собраний. Сотрудники ФБК, обратившиеся в ЕСПЧ, считают обыски политически мотивированными.

По данным «Агоры», в августе-сентябре 2019 года Басманный суд выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах, которые отличались лишь личными данными. Суд посчитал достаточными «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». По аналогичным причинам были арестованы счета 150 активистов ФБК и членов их семей. Следствие подозревает Фонд в отмывании денег.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, ЕСПЧ неохотно признает нарушение прав на уважение частной жизни, в том числе и по «политическим» делам. Самый высокий шанс добиться успеха у основателя ФБК Алексея Навального, так как у ЕСПЧ он на особом счету как лидер оппозиции и его уже признавали жертвой политического преследования. Но если ЕСПЧ не признает нарушения, Минюст РФ обязательно напишет, что выиграл дело.