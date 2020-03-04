Поддержку большинства штатов в «супервторник» получил Джо Байден

Предварительные итоги праймериз Демократической партии, которые во вторник 3 марта прошли в 14 штатах США, показывают победу бывшего вице-президента Джо Байдена как минимум в 7 штатах. Его основной соперник сенатор Берни Сандерс имеет преимущество по голосам в 4 штатах. Об этом сообщает Associated Press.

До «супервторника» Сандерс был бесспорным лидером среди кандидатов в президенты США от демократов. Однако перед голосованием свои кандидатуры в пользу Байдена сняли Эми Клобучар и Пит Буттиджич. В итоге Сандерс победил в родном для него штате Вермонт и Колорадо и ведет в Юте и Калифорнии. А Байден выиграл в Оклахоме, Вирджинии, Алабаме, Северной Каролине, Теннесси, Арканзасе и Миннесоте.

Миллиардер Майк Блумберг выиграл первые для себя кокусы на территории Американского Самоа.

Байден имеет преимущество за счет популярности у афроамериканского населения, так как был вице-президентом при Бараке Обаме.

Окончательные результаты голосования «супервторника» станут известны позднее. Самое большое количество голосов делегатов по итогам этого дня получают кандидаты, которые победят в Калифорнии и Техасе. Чтобы получить право бороться за президентство, кандидат должен набрать голоса 1 991 делегатов из 3979, доступных в первичных предвыборных праймериз.