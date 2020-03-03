В США из-за коронавируса снизили базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5-1,75%), следует из сообщения ФРС. Принятие решения объяснили распространением коронавирусной инфекции, которое создает дополнительные риски для экономической активности, передает РБК.



Фондовый рынок позитивно отреагировал на решение ФРС. Индекс S&P500 вырос на 2,5%, Dow Jones — на 2,3%, NASDAQ — на 2,4%. Однако вскоре индексы вернулись к тем позициям, на которых находились еще до решения ФРС.