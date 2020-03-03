США просит Совбез ООН снять статус террористической организации с «Талибана»

Решение о снятии террористического статуса и санкций с движения «Талибан» (запрещено на территории РФ) по запросу США Совет Безопасности ООН может принять до 29 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

«Уже обратились наши коллеги в Нью-Йорке, и мы здесь в части, касающейся нас, работаем. Консультации на эту тему идут», — заявил Кабулов.

29 февраля талибы и США заключили мирное соглашение, которое должно завершить длящийся 18 лет конфликт в Афганистане.