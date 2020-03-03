Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская: Конституция об огосударствлении детей

Екатерина Шульман вывесила текст поправок итого. Ну что, наша детская поправка там почти в первозданном виде с небольшой правкой.

«Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Появилось «обеспечивая семейное воспитание», как реакция на наши замечания и предложения. Это хорошо.

Однако статья все равно осталась статьей об огосударствлении детей.

Не о ценности детей — а о признании их достоянием страны.

Не о поддержке воспитания родителями своих детей и помощи им в этом, не об обеспечении базовых прав детей — на жизнь, здоровье, образование, семью. А о том, что государство создает условия, которые содействуют развитию детей и воспитывают в них ровно три качества: патриотизм, гражданственность и уважение к старшим.



Как государство создает условия воспитания? При чем тут уважение к старшим, каким старшим, почему это самое важное (кроме патриотизма и гражданственности)? Почему только три этих качества результат воспитания государством ?

Замечу, все три качества про долг и обязанность ребенка.

И как это согласуется с тем, что вообще-то сегодня это ответственность родителей — то самое нравственное, духовное, физическое и психическое развитие детей.

А если они в них недостаточно уважения к старшим воспитают?

Ну и третья, самая грустная часть.

Я не знаю, не понимаю какая в ней целесообразность.

Единственно, что могу сказать, что обеспечивать семейное воспитание и быть ребенку родителем — это некоторое внутреннее противоречие.

Родитель это тот, кто непосредственно осуществляет заботу о ребенке и его семейное воспитание.Ну какой государство — родитель?



Теперь что изменится?

И да, значит ли это, что государство можно будет привлечь за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

Вот это единственное, что было бы хорошо.

Вопрос только — как это осуществить технически?

А то если можно, так это в отношении каждого второго ребенка под его родительской заботой в детских домах и интернатах надо делать. Минимум 5.35. А вообще и родительских прав лишать на каждого третьего.

Да, а посадить родителя-государство можно будет? За неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

По 156-й на срок до трех лет?

На самом деле, я думаю, ничего не изменится, потому что невозможно, конечно, государству исполнять в полной мере роль родителя. Государство и физическое лицо в роли родителя невозможно уравнять в вопросах осуществления родительства в отношении каждого конкретного ребенка, и ответственности за неисполнение этих обязанностей.

Поэтому будет просто фраза, которую можно будет игнорировать в реализации ФЗ.

Но сама идея, что государство хочет присвоить себе детей, мне очень не нравится.

PS. Чтобы вы лучше понимали, кто у нас сегодня считается детьми, оставшимися без попечения родителей, в текущем, действующем законодательстве:

дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;

иные случае включают: в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения

В целом, как вы видите, огромный выбор. Особенно вот это: «либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию» — хорошо ложится на всю статью.

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