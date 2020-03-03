Дерипаска требует от Навального рубль за ущерб деловой репутации

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Предприниматель надеется получить опровержение представленной в ряде роликов на YouTube информации, а также получить символическую компенсацию морального вреда в виде 1 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

«Господин Навальный распространил не соответствующую действительности информацию о том, что мой клиент пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Мы утверждаем, что подобная информация не соответствует действительности», — заявил адвокат.

Ранее об иске бизнесмена сообщил сам Навальный, но суть претензий не раскрывалась.

В конце ноября 2019 года Навальный заявлял, что «по сути, бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то государственную помощь. Ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег, которые можно бесконечно рефинансировать. И мы его содержим, а он так рвется на Кипр».