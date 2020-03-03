Муфтий Татарстана выступил против поправки к Конституции о «государствообразующем народе»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование страны вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции. Муфтий «не видит положительных перспектив» в поправке, закрепляющей этот статус за единственной нацией, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Самигуллин отметил, что упоминание бога в Основном законе не противоречит ни мировой практике, ни статусу России как светской и при этом многоконфессиональной страны. «Светскость государства не исключает религиозность его общества. Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего», — считает он.

2 марта президент Владимир Путин представил пакет поправок в законопроект об изменении Конституции. Проект вводит новую статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в бога». На вопрос, какого именно бога имел в виду Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». В какой форме будет дано разъяснение, он ответить затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки. Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации». На вопрос, какие идеалы передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста».