Верховный суд отказался принимать иск против распоряжения о подготовке голосования по Конституции

В Верховном суде отказались принять иск от члена УИК № 2566 Александра Артемьева, который хотел оспорить распоряжение президента России о подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Голос».

Артемьев настаивал в заявлении, что по закону избирательные комиссии могут готовить только выборы и референдумы, а голосование по изменениям в Конституцию не является ни тем, ни другим. Но судья ВС Николай Романенков посчитал, что «каких-либо обязанностей непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не накладывается». А потому права, свободы, законные интересы истца не затрагиваются.

Член Совета движения «Голос» Андрей Бузин считает, что решение судьи сомнительное.

«Отказ основан на том, что затронуты интересы ЦИК, но не затронуты интересы конкретного человека. Конечно, это не так, если человек является членом участковой избирательной комиссии. Участковые комиссии будут заниматься несвойственным им делом, также как и все остальные избиркомы. Верховный суд мог подойти более тщательно к этому вопросу и возражать более аргументированно, если уж возражать», — говорит Бузин.