В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Вулкан Мерапи на острове Ява выбросил столб пепла высотой в 6 км. Из-за начавшегося извержения закрыт аэропорт в городе Соло, а людей просят не приближаться к вулкану ближе чем на 3 км, сообщает Reuters.

«За пределами 3-километрового радиуса он все еще безопасен», — заявил глава Джокьякартского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. Этот город расположен примерно в 30 км от вулкана.

Как говорится в заявлении Центра исследований и разработок технологий геологических катастроф, извержение является частью серии, которая началась еще в 2018 году. При этом есть риск дальнейших извержений из-за продолжающегося движения магмы.

Merapi menyapa pagi ini



View dari Selo Boyolali pic.twitter.com/nMfyos4KA1 — Merapi News (@merapi_news) March 2, 2020

Этот вулкан, расположенный недалеко от городов Джокьякарта и Соло, является одним из самых активных вулканов Индонезии, и в результате серии извержений в 2010 году его жертвами стали более 350 человек. Мерапи является популярным местом для посещения туристами, а его плодородная почва обрабатывается.