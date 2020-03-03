NetBlocks: в Иране из-за вспышки коронавируса заблокировали Wikipedia

Организация NetBlocks, выступающая за свободу интернета, сообщает, что доступ к Wikipedia на языке фарси в Иране закрыт, после того как от коронавируса умер доверенное лицо верховного лидера, член Совета целесообразности (совещательный орган при Высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади. Об этом пишет Associated Press.

NetBlocks описал нарушение доступа к Wikipedia на фарси как общенациональное. По данным организации, блокировка происходит тем же способом, что и ограничение доступа к Twitter и Facebook (эти соцсети запрещены в Иране с 2009 года). Борцы за свободу интернета опасаются, что власти могут вновь полностью отключить интернет, как это было во время протестов осенью 2019 года.

Власти Ирана столкнулись с критикой со стороны общественности из-за вспышки Сovid-19. Эксперты подозревают, что число зараженных в стране может быть гораздо больше, чем сообщают официально, так как в Иране уровень смертности от вируса выше, чем в других странах. Власти, после недооценки возникшей на прошлой неделе проблемы, теперь говорят, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат и добровольцев для борьбы с вирусом. Как сообщает «Интерфакс», Иран также обратился за гуманитарной помощью к России в связи с распространением коронавируса.