«Открытые медиа»: к голосованию по Конституции начали привлекать бюджетников

Сотрудников бюджетных организаций руководство попросило составить списки знакомых, которые пойдут на голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, а также выяснить, смогут ли эти люди голосовать через систему «Мобильный избиратель». Об этом пишут «Открытые медиа».

С 20 февраля работники ГБУ «Жилищник района Новокосино» получали от руководства таблицы, в которые нужно вписать личные данные минимум 10 знакомых, готовых идти на голосование. При этом бюджетники должны отметить, есть ли у их знакомых «Единый личный кабинет» на сайте «Госуслуг», позволяющий голосовать дистанционно или без прописки при помощи «Мобильного избирателя». По данным источников «Открытых медиа», таблицы получают и сотрудники других бюджетных организаций Москвы.

Сотрудники Московского государственного университета пищевых производств на прошлой неделе получили «Опрос о наличии аккаунта на портале ресурсов города Москвы», в котором речь шла о наличии аккаунта в «Госуслугах», а получателей также просили заполнить свои Ф. И. О. и адрес регистрации. В пресс-службе учебного заведения рассылку подтвердили, но сказали, что не знают, с чем связан опрос.

Независимые наблюдатели говорят, что сталкивались с подобной практикой во время муниципальных выборов 2017 года и выборов Мосгордумы в прошлом году.

«Каждый общественный советник и «старший по дому» заранее ходит, общается и подтверждает, что его люди «точно придут», а каждого подписавшегося в свою очередь просят привлечь еще десяток людей — такая сеть получается», — говорят наблюдатели.

Однако на этот раз акцент делается на наличие аккаунта на «Госуслугах». «Это сигнал бюджетникам, что нужно будет прикрепляться к нужному участку, где работают «свои» люди, либо голосовать электронно, а голосовать электронно без личного кабинета на «Госуслугах» невозможно», — считает член совета наблюдательного движения «Сонар» Владимир Егоров.