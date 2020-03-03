Банки заблокировали счета членов семей Навального и Жданова

Банки заблокировали счета членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его директора Ивана Жданова.

«Не знаю, что там за совещание провел вчера Путин, но вчера заблокировали все мои счета, счета и карточки жены, счет Даши, детский накопительный счет Захара, все счета родителей-пенсионеров, да еще и Дерипаска подал на меня в суд», — пишет Навальный.

Заблокированным оказались и счета супруги и отца Ивана Жданова.

Навальный отмечает, что у всех заблоикрована сумма в 75 млн руб., что «безошибочно указывает на «дело ФБК».

«Это довольно неприятно, я скрывать не буду. Ну вот родители у меня пожилые люди, пенсионеры. Как и у всех у них — болезни, лекарства и т.д. А теперь фиг знает, как за ЖКХ заплатить. Ребенок учится на другом конце планеты одна — осталась без копейки денег. Голодная, понятное дело, не останется, и общежитие есть. Но это вам к вечной волынке на тему «детей они не трогают». Не трогают, ага», — отмечает политик.

Ранее по делу об отмывании денег в ФБК были арестованы десятки счетов сотрудников и волонтеров штабов Навального, а также их родственников.

Что касается иска бизнесмена Олега Дерипаски, то он подан в Арбитражный суд Москвы, но суть его пока неизвестна.

