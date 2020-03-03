2019 год стал рекордным для Москвы по количеству задержанных участников протестов

Сумма штрафов, назначенных участникам протестов в Москве в 2019 году, была примерно равна общероссийским штрафам за 2018 год, а по числу задержаний и арестов столица побила рекорд 2012 года, когда проходил «Марш миллионов» и митинг на Болотной площади. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику управления судебного департамента по Москве.

В 2019 году суды Москвы рассмотрели 3286 дел, связанных с нарушением порядка на массовых мероприятиях. Это в 1,4 раза больше рекорда 2012 года и в 1,7 раза превышает число рассмотрений 2017 года (второго по числу дел за последние семь лет). Число административно наказанных в 2019 году в 2,2 раза больше, чем в 2012-м и в 1,9 раза — чем в 2017-м.

Число арестов в прошлом году в 10 раз превышает показатель 2017-го и сопоставимо с числом арестов по всей России в 2012 и 2017 годах. Оштрафованы участники московских акций суммарно были на 44,9 млн руб. Для сравнения, наложенные судами по всей России штрафы в 2017 году составляли 45,1 млн руб., а в 2018-м — 47,7 млн руб.