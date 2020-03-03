Подозреваемые в подготовке «колумбайна» в Саратове подростки отказались от признательных показаний

О том, что задержанные школьники из Саратова не планировали никого убивать, хотя и смотрели фильм про стрельбу в школе «Колумбайн», заявила после встречи с подростками в СИЗО уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

«Конечно, пацаны смотрели фильм про колумбайн, причем Женьке больше нравилась там музыка, оба любили оружие. То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались. Женька говорил, что к людям относится хорошо. Вообще хорошо. Игорь — что люди врут, и он не верит никому. Он людям помогал, они даже не благодарили», — пишет Загородняя в Facebook.

Саратовский омбудсмен отмечает, к жалобам школьников и матери одного из них, что детей травят другие ребята, психолог учебного заведения и директор не отнеслись должным образом.

«Не бывает плохих детей, бывают взрослые, которым на детей пофиг. В семье или школе. Просто так дети не становятся на путь скулшутинга. Простите за такую лексику, но слов других не подберу. А мальчишек просто жалко», — отметила Загородняя, добавляя, что «необходимо просто искоренить в школах булинг в любых проявлениях, школьные конфликты свести к минимуму».

Также о том, что в деле подростков из Саратова не все так просто, пишет член ОНК Николай Скворцов, который рассказал о возможной провокации ФСБ в отношении подростков.

О задержании 15-летних подростков в Саратове ФСБ отчиталась в конце февраля. На допросе школьники заявили, что хотели убить около 40 человек. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.