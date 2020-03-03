Организаторов и участников митинга в Бишкеке подозревают в попытке захвата власти

После прошедшего 2 марта митинга в Бишкеке государственный комитет национальной безопасности Киргизии начал досудебное производство по факту покушения на насильственный захват власти. Несколько организаторов и участников акции были доставлены в ведомство для допроса, отмечают в ГКНБ.

Активисты, по мнению комитета нацбезопасности, намеревались выдвинуть требования об освобождении бывшего депутата парламента Садыра Жапарова «с последующей провокацией митингующих к массовым беспорядкам и покушению на насильственный захват власти». Для реализации задуманного они «организовали и спровоцировали митингующих к массовым беспорядкам». Это привело к метанию камней в полицию, повреждению различного имущества, а также к попытке проникновения на территорию киргизского Белого Дома.

МВД Киргизии начало проверку по факту массовых беспорядков, после которых были задержаны 166 участников митинга. 162 человека отпущены после установления личности, 4 — заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

После произошедшего, а также из-за угрозы коронавируса мэрия Бишкека решила запретить митинги и для этого обратилась в суд.

«Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией. Примеры в истории нашей страны имеются. Мы уверены, бишкекчане это хорошо понимают. Это все делалось не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей. Договоренность с организаторами митинга была такая, что они проведут митинг и мирно разойдутся. Но своими действиями они просто вынудили милицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», — говорится на сайте мэрии.

Митинг в Бишкеке проходил в поддержку бывшего парламентария Садыра Жапарова, которого осудили на 11 лет за захват заложника в 2013 году. Тогда проходил митинг за национализацию месторождения золота Кумтор, и в заложниках оказался глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев, а Жапарова назвали организатором акции. Арестован бывший депутат был в 2017 году, когда вернулся из-за границы. С тех пор его сторонники несколько раз проводили акции с требованием освободить политика.