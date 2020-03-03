Член ОНК Николай Скворцов: Любовь «террориста», или Бойтесь девочку

Слышали про двух саратовских пацанов, которые хотели устроить перед летними каникулами массовую бойню?

Даже обрез приготовили. Видео их задержания и допроса распространено в интернете.

Так вот — сегодня мы были у них в СИЗО.

Члены Общественной наблюдательной комиссии во главе с Владимиром Незнамовым, сотрудники прокуратуры во главе с зампрокурора области Мельником П.П., начальник УФСИН Федотов А.В. и начальник СИЗО-1 Язынин Д.А., уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя-Онищенко.

Делегация большая, человек 12.

Вопросов много. Всем было интересно. Я в основном молчал и слушал. Информации масса.

Пишу не с целью давления на следствие. Хочется разобраться, как же все было на самом деле.

КАМЕРА

Парни разведены по разным камерам специального «детского» блока. В этот блок принимают малолетних преступников начиная с 14 лет. Камеры похожи между собой. На стенах — красочные рисунки. Пейзажи и картинки из детских сказок. Стенд с информацией о том, как избегать конфликтов. Памятки о вреде курения и наркотиков. Контакты руководителей следственного изолятора.

Окно перегорожено огромной (от пола до потолка) решеткой.

Унитаз и раковина для умывания отгорожены пластиковой кабинкой.

Три кровати. Хотя застелены только две.

Стол и тумбочка. На них книги и шашки. Вместо одной потерянной фигуры — кусочек сахара.

Меленький цветной телевизор. Примитивный кулер с водой. Холодильник. Шкафчик на стене для предметов гигиены.

Пацаны подстрижены под «единичку». Одеты в домашнее. Шок еще не прошел.

СЕМЬЯ

Пацанам по 14-15 лет. Один «террорист» — из Красноармейска. Недавно переехали в Саратов. Живет с мамой и отчимом. В семье пять детей. Двое уже взрослые и работают. Старший сын — охранником. Старшая дочь — продавцом. Отношения с родителями ровные. Но последние пару лет парень замкнулся в себе.

Второй воспитывается дедом. Хотя мать тоже есть. Вырос в Саратове.

ШКОЛА

Отношения в однокашниками жестокие. Не сошлись во взглядах, вкусах, одежде. Парней били и притесняли в ежедневном режиме. Подножки, толчки, удары, унижения. Итог — сломанная рука и нога у одного из них. Администрация школы никаких действенных мер к предупреждению конфликтов не предпринимала. Если не считать одного разговора с психологом.

Каждый вечер парни мечтали поквитаться со своими обидчиками. Шли и фантазировали, как они всех побьют, взорвут и уничтожат. Выпускали «пар».



ХОББИ

Оба увлекались техникой и оружием. Мечтали служить в армии на профессиональной основе. Просматривали сайты и группы в соцсетях соответствующего профиля. Смотрели ролики в интернете, где стреляют, убивают, расстреливают.

Как я понял, с домашнего компьютера.

Видимо, это и было первым «звоночком» для спецслужб. IP-адрес был взят «на карандаш». Однако оружия, за исключением пневматики, у мальчишек не было. Нет оружия — нет и статьи.

ДЕВОЧКА

Через сеть «ВК» парни познакомились с девочкой. Один просто дружил, а у другого была любовь.

Однажды девочка попросила друзей пострелять из пневматики. Пошли в бомбоубежище. Постреляли. Девочка пошла гулять по бомбоубежищу и нашла ящик. Случайно или нет — не знаю. В ящике были книги и обрез. Патронов не было. Любопытство взяло верх. Парни взяли обрез в руки и бегали по бункеру. Добегались.

Девочки нет. Ее след простыл. Мальчики в СИЗО.

ЗАДЕРЖАНИЕ

Люди в гражданском тоже ходили по бункеру. Спросили у парней дорогу. Потом резко повалили и погрузили в микроавтобус. Это были оперативники нашей самой могущественной службы.

Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ — за приготовление к массовому убийству.

Пацанов допрашивали всю ночь. Итог — видео с признанием https://nversia.ru/…/saratovskie-podrostki-v-mae-sobiralis…/ в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката.

Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили.

Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя.

В завершении нашего визита кто-то вслух сказал: «Раньше пацанам за это дали бы по шее. Сейчас дело раздули на всю страну, и теперь мальчишкам светит огромный срок!»

А еще я услышал от своих коллег слова «бойтесь девочку». Неоднозначно, конечно, но что-то в этом есть!

P.S. Кстати, если кто из адвокатов хочет выступить защитником PRO BONO — пацанам это нужно. Дело интересное и, возможно, неоднозначное.

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