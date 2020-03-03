Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Несистемная оппозиция нужна стране, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я все-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее», — сказал президент в интервью ТАСС.

Путин отметил, что «люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время».