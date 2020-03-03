Close

#В блогах

Леонид Гозман: Изменение Конституции — это агония

03.03.2020

Путин понял, что ни новая ложь, ни новая демагогия, ни уничтожение конкурентов, ни даже новая война не дадут ему победы на выборах

Вопрос, зачем затеян весь этот «конституционный» фарс, очевиден — для обеспечения пожизненного самовластья. А почему именно сейчас, да в такой истерике?
Как ни странно, это победа общества, которое загнало власть в угол и вынудило пойти в контратаку. Гражданский контроль за выборами, акции солидарности, массовые протесты — все это убедило Путина в том, что он не может сохранить власть даже в рамках тех имитационных институтов и лицемерных правил, которые сам же и создал и считал, до поры, вполне функциональными. Он понял, что ни новая ложь, ни новая демагогия, ни уничтожение конкурентов, ни даже новая война не дадут ему победы на выборах. А значит, надо смешать фигуры на доске, отменив все правила. И это агония.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.