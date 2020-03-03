Леонид Гозман: Изменение Конституции — это агония

Вопрос, зачем затеян весь этот «конституционный» фарс, очевиден — для обеспечения пожизненного самовластья. А почему именно сейчас, да в такой истерике?

Как ни странно, это победа общества, которое загнало власть в угол и вынудило пойти в контратаку. Гражданский контроль за выборами, акции солидарности, массовые протесты — все это убедило Путина в том, что он не может сохранить власть даже в рамках тех имитационных институтов и лицемерных правил, которые сам же и создал и считал, до поры, вполне функциональными. Он понял, что ни новая ложь, ни новая демагогия, ни уничтожение конкурентов, ни даже новая война не дадут ему победы на выборах. А значит, надо смешать фигуры на доске, отменив все правила. И это агония.

Источник