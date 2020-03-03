Перед «супервторником» умеренные демократы поддерживают Байдена

Эми Клобушар и Пит Буттиджич, которые отказались от претензий на участие в выборах президента США от Демократической партии, призвали поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Представители умеренного крыла партии пытаются укрепить его позиции за несколько часов до начала голосования в «супервторник», когда праймериз пройдут в 14 штатах и одной американской территории, пишет «Голос Америки».

В понедельник Клобушар прекратила свою кампанию и поддержала Байдена. Днем раньше о выходе из гонки объявил Буттиджич. Они публично объявили о поддержке Байдена на вечерних мероприятиях в Далласе, где к ним присоединился еще один бывший кандидат, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

77-летний Джо Байден борется за право быть кандидатом в президенты с 78-летним Берни Сандерсом. Первый представляет прагматичный подход к управлению, в котором делается упор на совместную работу двух партий и умеренные перемены. Второй — демократический социалист, который выступает за агрессивные либеральные сдвиги, направленные на трансформацию политической и экономической системы страны, отмечает «Голос Америки».

Но в гонке участвует и миллиардер Майк Блумберг, который может создать проблемы для Байдена в его обращении к истеблишменту. Бывший мэр Нью-Йорка, чье имя во вторник впервые окажется в бюллетенях, вложил в избирательную кампанию более полумиллиарда долларов. В его поддержку высказалось множество известных фигур. Не сходит с дистанции и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.