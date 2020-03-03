На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе своей партии на выборах в Кнессет после оглашения данных экзитполов. Первые данные подсчета голосов также говорят о лидерстве «Ликуд». Однако количество мест, которые «Ликуд» получит в парламенте, может быть недостаточным, чтобы сформировать правительство, пишет BBC. Если опросы верны, «Ликуд» и его правые союзники получат 59 или 60 мест в 120-местном парламенте.
Это уже третьи парламентские выборы за последний год, и в предыдущих случаях ни «Ликуд» Нетаньяху, ни левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца не могли получить преимущество в парламенте.
Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра с 1996 по 1999 год и вновь получил эту должность в 2009 году. Через две недели его ждет суд по обвинениям в коррупции, которые он отрицает. После того как были опубликованы экзитполы, Нетаньяху объявил о победе своей партии. А в заявлении «Ликуд» было сказано, то премьер говорил с главами других правых партий, и они «согласились сформировать сильное национальное правительство в Израиле в ближайшее время». Ганц не сразу признал поражение, но сказал, что экзитполы не выглядят многообещающими.
Telegram-канал «Дежурный по Израилю», который ведет израильский политолог Марк Новиков, публикует первые данные подсчета голосов.
После подсчета 28,22% голосов:
«Ликуд» набирает 29,06%;
«Кахоль Лаван» — 23,26%;
Объединенный арабский список — 12,26%;
ШАС — 8,89%;
«Яадут а Тора» — 8,60%;
«Ямина» — 6,02%;
«Авода-Гешер-МЕРЕЦ» — 5,62%;
НДИ — 5,44%.
Общая явка — 71%.