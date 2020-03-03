На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе своей партии на выборах в Кнессет после оглашения данных экзитполов. Первые данные подсчета голосов также говорят о лидерстве «Ликуд». Однако количество мест, которые «Ликуд» получит в парламенте, может быть недостаточным, чтобы сформировать правительство, пишет BBC. Если опросы верны, «Ликуд» и его правые союзники получат 59 или 60 мест в 120-местном парламенте.

Это уже третьи парламентские выборы за последний год, и в предыдущих случаях ни «Ликуд» Нетаньяху, ни левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца не могли получить преимущество в парламенте.

Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра с 1996 по 1999 год и вновь получил эту должность в 2009 году. Через две недели его ждет суд по обвинениям в коррупции, которые он отрицает. После того как были опубликованы экзитполы, Нетаньяху объявил о победе своей партии. А в заявлении «Ликуд» было сказано, то премьер говорил с главами других правых партий, и они «согласились сформировать сильное национальное правительство в Израиле в ближайшее время». Ганц не сразу признал поражение, но сказал, что экзитполы не выглядят многообещающими.

Telegram-канал «Дежурный по Израилю», который ведет израильский политолог Марк Новиков, публикует первые данные подсчета голосов.

После подсчета 28,22% голосов:

«Ликуд» набирает 29,06%;

«Кахоль Лаван» — 23,26%;

Объединенный арабский список — 12,26%;

ШАС — 8,89%;

«Яадут а Тора» — 8,60%;

«Ямина» — 6,02%;

«Авода-Гешер-МЕРЕЦ» — 5,62%;

НДИ — 5,44%.

Общая явка — 71%.