Центризбирком выбрал слоган и логотип голосования по конституционным поправкам

«Наша страна, наша Конституция, наше решение!» — такой слоган для кампании перед голосованием по поправкам в Конституцию предварительно одобрили в Центризбиркоме. Логотип будет представлять раскрытую Конституцию, пишет РБК со ссылкой на источники. И слоган и логотип разработало агентство «ИМА-консалтинг», которое занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года.





В презентации говорится, что «в основе логотипа — стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой — национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона». Динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию».