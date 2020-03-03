Распоряжение президента о подготовке голосования по поправкам в Конституцию обжаловано в Верховном суде

Член УИК № 2566 Александр Артемьев подал в Верховный суд иск по поводу распоряжения президента России, посвященному подготовке проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Артемьев считает, что избиркомы нельзя обязывать заниматься данным голосованием, так как оно не является выборами или референдумом. Об этом сообщает «Голос».

«Согласно законодательству, комиссии занимаются исключительно организацией выборов и референдумов. Сколько бы в Кремле нас ни пытались бы убедить в обратном, так называемое общероссийское голосование не имеет с ними ничего общего. С такой же легкостью и столь же неправомерно президент мог бы обязать комиссии заниматься раздачей завтраков учащимся младших классов», — заявляет Александр Артемьев

Член Совета «Голоса» Виталий Аверин говорит, что только федеральный законодатель может наделить избирательные комиссии необходимыми для проведения голосования полномочиями, но «необходимый для этого закон в настоящее время не принят».