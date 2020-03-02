В Госдуму поступили конституционные поправки о боге и территориях

Президент России Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны от СССР, недопустимость действий и призывов к отчуждению территории, упомянуть бога. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». По словам спикера, поправка, внесенная президентом и упоминающая бога, звучит так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

В президентских поправках указывается, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», а «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Путин внес в Думу и поправку, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но предоставляет право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных.