Фонд «Общественный вердикт» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей фонд «Общественный вердикт» по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщает «МБХ медиа», протокол на фонд был составлен за отсутствие маркировки иностранного агента в одном из видео на YouTube-канале организации.

Ранее за отсутствие маркировки в YouTube оштрафовали также главу «Общественного вердикта» Наталью Таубину.

Фонд «Общественный вердикт» создан в феврале 2004 года и действует как неполитическая некоммерческая организация, оказывающая правовую помощь по защите прав и свобод человека. В 2014 году его внесли в реестр иностранных агентов.