Российские банки сократили выдачу кредиток

Выдача россиянам кредитных карт в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб., передает РБК. В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами — совокупно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 года выдачи тоже упали (более чем на 40%), однако январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря.



Происходящее — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий регулятора, говорит вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова. С 1 октября 2019 года действуют ограничения ЦБ: при выдаче необеспеченных ссуд банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков и учитывать его при резервировании активов. Показатель рассчитывается как отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга.