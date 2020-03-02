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Суд отправил на пересмотр дело Константина Котова

02.03.2020

Второй кассационный суд общей юрисдикции передал дело Константина Котова, которого ранее осудили на четыре года колонии по «дадинской» статье, на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Суд также избрал для Котова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая, сообщает telegram-канал «Арестанты 212»

Ранее Генпрокуратура просила смягчить наказание Котову до одного года колонии, адвокаты настаивали на его невиновности.

Котов получил четыре года заключения по статье о неоднократном нарушении правил проведения акций за выход на четыре акции протеста и пост в Facebook с призывом выходить на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 25 января Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, а 27 января Конституционный суд велел пересмотреть вердикт.

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