Эксперты снизили прогноз по росту мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,5% — до 2,4%. Ноябрьский прогноз по росту ВВП был снижен из-за вспышки коронавируса, сообщают «Ведомости». Эпидемия в Китае оказала влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющих сильные экономические связи со страной.

Аналитики ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 года, а также дальнейшей корректировки прогнозов в случае затяжной эпидемии COVID-19 — до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального ВВП до 3,3% в 2021 г.

Ожидаемый рост ВВП в России снижен с 1,6% до 1,2%.