Большинство россиян не боятся заразиться китайским коронавирусом

Большинство россиян не боятся заразиться коронавирусом COVID-19. На вопрос социологов «Левада-Центра», не боятся ли они вируса, 33% респондентов ответили «определенно нет», еще 35% ответили, что «скорее нет».

«Определенно да» ответили 11% опрошенных, «скорее да» — 19%.

Чтобы уберечься от заражения, люди в основном чаще моют руки и реже бывают там, где много людей.

Эпидемией коронавируса поражены почти 70 стран, в Евросоюзе самая сложная ситуация — в Италии, где на утро понедельника зарегистрировано свыше 1 700 случаев заболевания. 11 городов Италии существуют в режиме строгой изоляции, передает Euronews. Во Франции, где менее чем за неделю количество заболевших увеличилось в несколько раз и сейчас составляет 130 человек, с субботы запрещены массовые мероприятия в помещениях, если одновременно собирается более 5 тыс. человек. В воскресенье по решению профсоюзного собрания сотрудники Лувра отказались продолжать работу, и самый знаменитый музей мира был закрыт.