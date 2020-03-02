Экс-фигурант «московского дела» Конон отсудил 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

Тверской суд Москвы присудил бывшему фигуранту «московского дела» Даниилу Конону 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

Конон требовал 1,2 млн руб. за незаконное преследование по обвинению в участии в массовых беспорядках во время акции протеста 27 июля. Следствие настаивало, что он и «неустановленные лица» «призывали и побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках, неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и Нацгвардии и применению насилия». 3 сентября дело Конона прекратили за отсутствием состава преступления. Во время следствия он месяц находился под стражей.