Президенты России и Турции встретятся в Москве 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Москву 5 марта для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что на переговорах позиция Москвы будет неизменной и будет отстаиваться «приверженность сочинским договоренностям» и поддержка Сирии «в ее намерении продолжить борьбу с террористами, террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок».

В конце прошлой недели о возможной встрече Путина и Эрдогана 5 или 6 марта заявлял министр иностранных дел Турции Чавушоглу Мевлют, после того как 28 февраля два лидера обсудили ситуацию в Сирии в телефонном разговоре.