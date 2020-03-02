Борис Макаренко: Буттиджич начинает «игру в долгую»

Почему Пит Буттиджич снялся с выборов сейчас, накануне «супервторника»? Ответ один: он начинает «игру в долгую». Сейчас он — третий по количеству завоеванных делегатских мандатов, победитель кокусов в Неваде и «серебряный призер» праймериз в Нью-Гемпшире, «свежая струя» и представитель нового поколения лидеров Демократической партии. Обрел общенациональную узнаваемость. Хорошая стартовая площадка для дальнейшей карьеры, соревнования за посты сенатора или губернатора.

А в среду этот красивый имидж потерял бы немалую часть привлекательности. Уже в Неваде, где в электорате было немало латиноамериканцев, он выступил менее удачно, а в Южной Каролине лишь 3% афроамериканских избирателей отдали предпочтение ему. Он остается кандидатом белого образованного электората — и только. Его рейтинги в большинстве штатов «супервторника» невысоки, только в Массачусетсе и Колорадо у него были шансы завоевать минимальное количество мандатов. Поэтому он решил уйти — непобежденным.

Уход Буттиджича обостряет борьбу между умеренными кандидатами — Джо Байденом и Майклом Блумбергом. Впрочем, часть сторонников Буттиджича может поддержать и Элизабет Уоррен — профили их электоратов максимально близки.

Опросы вряд ли успеют зафиксировать сдвиг электоральных настроений в пользу Джо Байдена после его победы в Южной Каролине, хотя некоторый тренд уже заметен в последних замерах общественного мнения. Так что уход Буттиджича оказывается очень своевременным для бывшего вице-президента США. Посмотрим, сильным или слабым окажется этот тренд.

Ждем утра среды, когда станут известны результаты «супервторника».

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