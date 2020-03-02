Тинькова обязали находиться в Лондоне

Согласно условиям залога в £20 млн, основной владелец «Тинькофф групп» российский бизнесмен Олег Тиньков должен будет находиться в Лондоне до завершения судебного разбирательства с Налоговым управлением США. Об этом сообщает Express. В TCS Group Holding официально подтвердили эту информацию.

США обвиняют российского бизнесмена в недостоверной налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. Американская прокуратура выдала предварительный ордер на его арест, и Тинькову пришлось предстать перед британским судом, который решает вопрос об экстрадиции. Для того чтобы получить свободу передвижения до конца разбирательства, бизнесмену пришлось внести залог в £20 млн.

Тиньков находится под строгим комендантским часом до следующего судебного заседания. Бизнесмен должен оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Holland Park в Кенсингтоне. Также миллиардер должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.