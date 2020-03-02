«Яблоко» предлагает внести в Конституцию запрет ЧВК и наемничества

Предложения, касающиеся перехода на контрактную армию, запрета деятельности частных военных компаний, таких как ЧВК «Вагнера», и внесения в главный документ России факта, что пытки — это тяжкое преступление, партия «Яблоко» направила для рассмотрения президенту, спикерам Госдумы и Совета Федерации, а также главам профильных комитетов обеих палат парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению «Яблока», заявление о пытках должно стать основанием для немедленного возбуждения уголовного дела. Пока расследование по факту пыток не завершено — приговор не может быть вынесен, говорится в поправках.

Среди предложений от партии: наделить Федеральное Собрание обязанностью контролировать мирный характер внешней политики страны и обоснованность применения армии. При этом Совфед должен принимать решение об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны, в котором будет прописываться территория и срок использования армии. Кроме того, президент должен будет отчитываться перед Совфедом за использование вооруженных сил за рубежом.

«Несмотря на то, что вопросы войны и мира находятся в исключительной компетенции парламента, сегодня он исключен из процесса обсуждения и контроля зарубежных военных операций, которые ведет Кремль. Действующее постановление Совета Федерации дает президенту Путину право использовать армию где угодно и сколько угодно времени. Наши поправки возвращают парламенту его полномочия», — считает заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков.

Также в пакете предлагается сократить президентский срок до 4 лет, ограничить полномочия главы государства перечнем, предусмотренным Конституцией, ввести выборность членов Совета Федерации, наделить Совфед правом вносить кандидатуру генпрокурора, а Думу — премьер-министра, позволить депутатам выносить вотум недоверия отдельным министрам, расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший арбитражный суд, ввести выборность председателей судов самими судьями, расширить право на суд присяжных и ввести выборность мировых судей.