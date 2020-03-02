«Мемориал» опубликовал уголовное дело Сергея Ковалева

2 марта исполняется 90 лет правозащитнику, политзаключенному Сергею Ковалеву — к юбилею «Мемориал» опубликовал 30 томов уголовного дела по обвинению Ковалева в антисоветской агитации и пропаганде. На сайте «Сергею Ковалеву – 90» также доступен фрагмент из воспоминаний юбиляра с рассказом о следствии и суде.

«Вся общественная деятельность Сергея Ковалева определяется тремя свойствами его личности: отвращением ко лжи и несправедливости, единством мысли и действия, бесстрашием в отстаивании своих взглядов. Эти свойства заставили молодого ученого-биолога принять участие в борьбе против «лысенковщины», а позже сделали его заметной фигурой в общественном движении протеста против преследований инакомыслящих», — говорят в «Мемориале».

В 1969 Ковалев стал членом первой в стране независимой правозащитной ассоциации — Инициативной группы по защите прав человека, с 1972 — работал в самиздатском информационном бюллетене «Хроника текущих событий». В декабре 1974 был арестован и приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки, которые отбыл «от звонка до звонка».

В 1990 году Ковалев стал членом Верховного Совета РСФСР, председателем парламентского Комитета по правам человека и членом Президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 — избирался в Государственную думу. В 1994 году его избрали первым Уполномоченным по правам человека Российской Федерации.