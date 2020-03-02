Россияне не получат бесплатный доступ к социально значимым интернет ресурсам с 1 марта

Минкомсвязь не согласовала проект постановления правительства о «доступном интернете» до 1 марта, поэтому внедрение бесплатного доступа к социально важным ресурсам откладывается. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Проект, по данным издания, подвергся критике антимонопольщиков и Минфина, так как он ограничивает установленное на уровне федерального закона право операторов приостанавливать оказание неоплаченных услуг, а также увеличивает нагрузку на бюджет и приведет к снижению налоговых поступлений от операторов.

В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ также недовольны проектом документа и предлагают сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам, а также определить объем передачи данных и скорость.

Отмечается, что сам список ресурсов, которые должны стать для граждан бесплатными, появится к апрелю, а к июлю должен быть утвержден проект постановления о возмещении затрат операторов, которые Минкомсвязь оценила в 5,7 млрд руб. в год, а операторы — в 150 млрд руб.