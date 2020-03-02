В Китае начали действовать новые правила интернет-цензуры

Повышенную обеспокоенность по поводу свободы слова вызвало внедрение в Китае 29 февраля ряда новых правил по управлению «экосистемой информационного контента онлайн», которые поощряют «позитивный» контент и исключают «негативные» или незаконные материалы. Об этом пишет The Guardian.

Правила были выпущены еще в прошлом году, так как китайские интернет-пользователи начинали все больше критиковать цензуру из-за удаления новостей и комментариев о плохой работе властей по борьбе с коронавирусом. При этом некоторые пользователи занимаются сохранением удаленного контента и ищут способы обхода цензуры.

Пользователи китайских соцсетей отреагировали на новость о внедрении новых правил подобными комментариями: «в будущем будут только хорошие новости, а не плохие», власти «хотят, чтобы мы видели и слышали то, что они хотят». Они также вспоминали погибшего от коронавируса врача Ли Вэньляна, который пытался предупредить общественность о болезни. После его смерти последовали призывы бороться за свободу слова, что гарантирует конституция Китая.

Новые правила не просто запрещают часть информации в Сети, но и побуждают продвигать идеологический контент, такой как социалистическая теория Си Цзиньпина, «всеобъемлющим, точным и ярким способом». Содержание должно способствовать единству и стабильности, а также подчеркивать экономические достижения Китая. А формулировка того, что такое «негативное содержание», достаточно расплывчатая и включает «сенсационные заголовки», «чрезмерные сплетни о знаменитостях», а также «сексуальные инсинуации» и в целом любой контент, который может оказать «негативное влияние».