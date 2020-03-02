В Израиле стартуют третьи за год выборы в парламент

В понедельник в Израиле стартуют третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Такое происходит впервые в истории страны, отмечает РБК. За большинство голосов борются правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем. Избирательный цикл начался в апреле 2019 года, но выборы не выявили победителя: «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получили по 35 из 120 мест в парламенте. Сформировать кабинет министров никто из них не смог, из-за чего в сентябре вновь прошли выборы, на которых левоцентристы набрали на один мандат больше — 33 против 32 у «Ликуд». Но вновь никто не смог заручиться поддержкой минимум 61 депутата, что спровоцировало новое голосование.

Опросы перед выборами предсказывают либо небольшое преимущество «Ликуда», либо получение равного результата. Третье место обещают Объединенному списку (в него входят несколько арабских партий Израиля), который может получить 15 мест. Далее следуют Альянс левых партий во главе с «Аводой» — девять мест и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — шесть. Именно с выхода Либермана из правящей коалиции с «Ликудом» в начале 2019 года начался политический кризис. Остальные места распределятся между несколькими религиозными партиями.

