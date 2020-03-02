Правозащитники направили в Минюст поправки к проекту нового административного Кодекса

ПЦ «Мемориал» при участии «ОВД-Инфо» и комитета «Гражданское содействие» подготовил и направил в Минюст замечания к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях. Как пишет «КоммерсантЪ», правозащитники предлагают прекратить преследование секс-работниц, уточнить понятие пропаганды наркотиков, внимательнее подойти к вопросу выдворения мигрантов и перестать наказывать за возбуждение ненависти в адрес «социальных групп».

Проект нового КоАП был опубликован 30 января. На его общественное обсуждение отвели меньше месяца: комментарии к документу можно было направить до 27 февраля.

Одной из первых поправок, которую предложили юристы «Мемориала», стало исключение формулировки «социальная группа» в статье о «возбуждении ненависти либо вражды». Сегодня закон запрещает «унижение достоинства» не только из-за пола, расы, национальности, но и «по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе». Однако понятие «социальной группы» не определено: из-за этого россиян наказывали за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, чиновников и даже фанатов ненавистной футбольной команды. Правозащитники также предложили отменить административное наказание за оказание секс-услуг.

«Отношение к проституции как к правонарушению рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин, — отмечает директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова. — Их вносят в особый список МВД, что сводит к минимуму шанс найти легальную работу. Большинство работодателей сегодня имеют систему безопасности и часто отказывают, когда видят фамилию в базе. Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты. Более того, это влияет и на их детей — после проверки родственников их часто не берут в высшие учебные заведения или на службу».

Комитет «Гражданское содействие» в комментариях к КоАП акцентировал внимание на проблемах мигрантов. Несмотря на то, что административное выдворение обозначено в Кодексе как «дополнительное наказание», на практике оно часто превращается в основное. Также предлагается отменить ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Еще в 2017 году ЕСПЧ признал, что подобные законы «усиливают негативную ситуацию со стигматизацией ЛГБТ и поощряет гомофобию».

В изменениях, по мнению правозащитников, нуждаются и меры ответственности за пропаганду наркотиков. Они предлагают добавить в КоАП уточнение, что ответственность не распространяется на тех, кто распространяет информацию о психотропных веществах «без цели склонения к употреблению». «Сейчас большинство дел за пропаганду связаны с обычными изображениям. Это может быть предприниматель, который продает в киоске трусы с принтом конопляного листочка,— рассказал правовой консультант по делам, связанным с наркотиками, Арсений Левинсон.— Статья также может применяться для цензуры СМИ, которые пишут, например, про заместительную терапию».

Большой пакет предложений касается работы организаций, которые признаны «иностранными агентами». Правозащитники считают, что закон об «иностранных агентах» и закон о «нежелательных иностранных и международных организациях» часто используются для административного преследования. Поэтому они предлагают отменить ответственность за «непредставление сведений» НКО-«иногента» и за продолжение деятельности НКО-«иноагента», в отношении которой принято решение о приостановлении.