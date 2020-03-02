Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает ТАСС.

Ранее источник агентства сообщал, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. По его словам, сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников.