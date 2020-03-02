Ксения Собчак: Требуем возобновить расследование убийства Влада Листьева

Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

Готовя наши материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, мы имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности. Глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генеральной прокуратуры, давшие нам развёрнутые интервью, неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления. Это подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми нам удалось ознакомиться.

Мы журналисты и не имеем права выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц. Но мы уверены, что это обязаны наконец сделать компетентные органы и суд.

Те, кто причастен к совершению этого убийства, должны понести наказание. Мы уверены, что завершение такого резонансного дела будет важным достижением на пути укрепления правопорядка в нашей стране.

Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование.

Уважаемый господин Бастрыкин, для возглавляемого Вами Следственного комитета это дело – способ показать независимость и эффективность вашего ведомства.

Для Вас, уважаемый господин Краснов, это прекрасный способ на новой высокой должности показать, что прокуратура способна обеспечивать соблюдение прав и свобод человека.

Поэтому мы ждём вашей реакции. Мы считаем, что придание делу особого статуса поможет вывести расследование на новый уровень и закончить его судом.

В деле об убийстве Влада Листьева должна быть поставлена точка.

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