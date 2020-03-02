Эксперт по делу журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в Facebook

Эксперт Ольга Якоцуц подала иск к псковской журналистке Светлане Прокопьевой из-за поста в Facebook, который, по мнению Якоцуц, порочит ее деловую репутацию. Как сообщает «Север.Реалии», с журналистки требуют 500 тыс. руб. в качестве компенсации и опровержения.

Якоцуц не понравились слова Прокопьевой, где журналистка рассказывает о новых экспертах, которые будут проводить повторную психолого-лингвистическую экспертизу колонки «Репрессии для государства», из-за которой прокуратура изначально предъявила обвинение журналистке в оправдании терроризма. Прокопьева предположила, что специалисты «будут жать до последнего», чтобы суд вынес обвинительный приговор. Якоцуц увидела в посте порочащую информацию: утверждения о «нарушении деловой этики и обычаев делового оборота», «неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни».

Уголовное дело об оправдании терроризма на Светлану Прокопьеву возбудили в феврале 2019 года после того, как она в эфире «Эха Москвы в Пскове» рассуждала о теракте в УФСБ по Архангельской области, где в октябре 2018 года устроил взрыв 17-летний Михаил Жлобицкий. В декабре 2019 года суд вернул уголовное дело на доследование. Следователи усомнились в результатах первой экспертизы, поэтому новые специалисты провели повторную экспертизу текста журналистки.