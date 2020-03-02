Пит Буттиджич завершил участие в предвыборной президентской гонке в США

Бывший мэр Саут-Бенда, 38-летний ветеран войны в Афганистане и первый открытый гей среди кандидатов в президенты США Пит Буттиджич заявил о завершении своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Его успех на кокусах демократической партии в Айове и второе месте в Нью-Гемпшире — штатах с многочисленным сельским белым населением, сменился низкими показателями в более разнообразных по составу избирателей Неваде и Южной Каролине. В последнем штате в субботу он стал лишь четвертым, получив лишь 3% поддержки от афроамериканских избирателей. Буттиджич посчитал, что его шансы на победу в «супервторник», в который кокусы пройдут в 14 штатах, малы.

Пит Буттиджич сказал сторонникам, что теперь пришло время «отойти в сторону и помочь сблизить нашу партию и нашу страну». Другой кандидат от демократической партии, Джо Байден, сказал, что Буттиджич провел «невероятную кампанию, основанную на мужестве, сострадании и честности», добавив, что «это только начало его времени на национальной сцене».