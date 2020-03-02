«Ъ»: Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму

В Кремле рассчитывают на конституционное большинство по итогам выборов в Госдуму 2021 года, источники «Коммерсанта» близкие к администрации президента не исключают сценария, при котором списки «Единой России» возглавит Владимир Путин.

Путин возглавлял списки партии в 2007 году. Впрочем, один из собеседников «Ъ» отмечает, что пока эти разговоры выглядят преждевременно. «Теоретически это возможно, такой сценарий намного повысил бы позиции ЕР,— говорит политолог Виталий Иванов.— Вопрос в том, входит ли в планы Владимира Путина участие в выборах».

Конституционное большинство в парламенте важно в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых, скорее всего, уже не будет участвовать Путин: большинство в парламенте пригодится для обеспечения стабильности перехода, говорят собеседники издания. ЕР получит больше мандатов за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. Если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит ЕР возможность забрать 54–56% мандатов по списку, или 121–127 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что единороссам понадобится еще примерно 180 мандатов по округам.

Для побед в одномандатных округах ЕР нужны кандидаты. Источники «Ъ» утверждают, что какое-то количество людей партии должен дать ОНФ.